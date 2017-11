La cárcel, tal como es, no evita el delito, lo multiplica.

Queremos dejar en claro que bajo ningún concepto avalamos el repudiable asesinato de Abril Bogado, todo lo contrario, pero es menester darle a conocer a la opinión pública ciertas situaciones que los medios masivos de comunicación distorsionan. La primer noticia que escucho hoy es “El SPB no había considerado pertinente que José Echegaray obtenga el beneficio solicitado”. De inmediato pensé, justo le calzó el sayo al SPB, pero esto no es noticia, los que caminamos los juzgado de Ejecución y nos dedicamos a la Ejecución de la Pena, somos pocos los abogados que lo hacemos, sabemos que el 98% de los informes que emite la Dirección de Asistencia y Tratamiento son desfavorables, pero aquí está el gran “error” que comenten los medios masivos de comunicación.

Al SPB le conviene hacinar presos en las diferentes cárceles bonaerenses. ¿Ustedes se preguntarán el por qué? la respuesta es más que obvia, la provincia paga al Servicio casi cuarenta mil pesos por mes por cada detenido, si los informes son positivos los presos obtienen su libertad y el negocio se achica. Así que lejos están de ser los justicieros de esta situación.

Podríamos preguntarles a las autoridades del SPB que medidas tomaron para que se produzca la verdadera reinserción social de Echegaray, pero eso la prensa no lo hace, por complicidad o por desconocimiento de la ejecución penal. Nosotros vamos a dar la respuesta: de seguro lo paseo por una multiplicidad de torturas, de penal en penal, de buzón en buzón, no le permitieron estudiar y ni hablar de trabajar, tampoco tuvo contención psicológica. Entonces, frente a este estado de cosas es muy difícil para cualquier detenido capitalizar el encierro si es que esto pudiera ser así en Argentina. Entonces, ¿por qué debemos esperar como sociedad que de la cárcel salgan seres humanos de manera diferente a la que ingresaron y no aún peor?

Recordemos que la mayoría de la sociedad sostiene “que se pudran en la cárcel”, pero les recuerdo que en algún momento las personas que colocamos en prisión salen, vuelven a la sociedad, y que si no se trabajó sobre ellos difícil será su cambio de actitud al integrar nuevamente la sociedad , RECORDEMOS LE CUESTA CONSEGUIR TRABABJO A UNA PERSONA QUE POSEE CURRICULUM IMAGINENSE A UNA PERSONA QUE POSEE PRONTUARIO.

Recuerdo insistentemente el comentario de un defendido cuando le comente quede incomunicada porque me robaron el celular, el mismo me respondió: “Ja nosotros también somos víctimas de de la inseguridad, a nosotros nos roba la Policía”. A ello acoté no olvido que la POLICÍA ES EL ESLABÓN FUNDAMENTAL EN LA CADENA DELICTIVA.

Considero personalmente que la correcta Ejecución de la Pena es un deuda que tenemos todos como sociedad, debemos rever el tema de la reinserción social, que la misma no quede en la fría letra de la ley y además debemos como sociedad denunciar que el SPB recibe plata de nuestros impuestos para reinsertar a los detenidos en prisión, que como se viene explicando no lo hacen jamás, entonces, esto también es ROBAR, pero no logramos que el general de la población tome coincidencia de ello, solo les roban los que le ponen un arma en la cabeza y no es así hay muchas formas de delinquir y lo aquí explicado es una de ellas.

Cargar los cañones contra el doctor José Villafañe, juez de Ejecución Penal de la Plata es equivocado, al igual que el juez Axel López en su momento solo cumplió lo dispuesto por la ley. Así como abogados que caminamos pabellones sabemos de los negociados de los informes Técnico- Criminológicos, – hay en unidades que un Informe favorable cuesta alrededor de 15 mil pesos,- también lo saben los señores jueces de Ejecución Penal, entonces los mismos terminan no siendo vinculantes y el juez decide acorde a su sana critica y a lo dispuesto por la ley de Ejecución Penal en este caso la 12.256.

Pero tan mal informa la prensa que en un lado dicen gozaba del beneficio de la asistida en otro de la libertad condicional, en realidad Echegaray gozaba del derecho que le otorga el art. 104 de la ley 12256, libertad asistida en termino de condicional, o sea se obtiene la libertad seis meses antes de los dos tercios necesarios para la libertad condicional.

Debemos ser críticos al momento de enarbolar banderas de justicia y, sobre todo, debemos recordar que la cárcel no puede ser la cloaca de la sociedad. Las policías, los servicios penitenciarios, parte de la “Familia Judicial” y de la clase política, conforman un entramado que organiza el delito. Si no cambiamos esta situación, nosotros seguiremos llorando Abriles, los uniformados harán sus negociados con la devastación humana y los empresarios de los medios de comunicación celebrarán el rating y el dinero de sus cuentas. La cárcel, tal como es no evita el delito, lo multiplica.