Embrollo neoliberal

¿POR QUÉ BREXIT?

Durante su campaña para postularse para un segundo mandato como primer ministro, David Cameron prometió celebrar un referéndum sobre si el Reino Unido debería mantenerse en la Unión Europea más allá de 2017. Promesa realizada: el jefe de gobierno anunció que el referéndum se celebraría en junio de 2016.

Con el 51.9% de los votos ganó el dejar la UE. La participación fue superior al 72%, un récord para el país. David Cameron, quien había hecho campaña para mantener al país en la Unión Europea, decidió renunciar unos días después del resultado. Fue reemplazado por la ex secretaria de Interior Theresa May.

El Reino Unido se está preparando para abandonar la Unión Europea, un proceso que debía finalizar el 29 de marzo de 2019, después de dos años de complejas negociaciones entre el país y los otros 27 estados miembros, pero que se ha extendido al 12 de abril para intentar evitar una salida del país sin un acuerdo.

Las negociaciones oficiales entre Londres y la Unión Europea comienzan en junio de 2017 en Bruselas. Los Veintisiete acordaron en enero de 2018 la duración del período de transición posterior al Brexit, que duraría 21 meses, del 30 de marzo de 2019 al 30 de diciembre de 2020. Esto permitiría que ambos las partes preparen sus futuras relaciones con más serenidad, incluso a través de acuerdos comerciales.

En diciembre de 2017, Londres y Bruselas también acordaron tres principios fundamentales que guiarán sus negociaciones: el no restablecimiento de una frontera entre las dos Irlandas, el pago por Londres de todos sus compromisos con el presupuesto de la UE 2014-2020, y la preservación, después de Brexit, de los derechos de los ciudadanos británicos que ya residen en otros Estados miembros, y viceversa.

Pero luego, las negociaciones patinan sobre la implementación concreta de estas amplias líneas. La cuestión irlandesa se divide más que nunca. Después de 17 meses de conversaciones, el gobierno británico finalmente anunció en noviembre de 2018 que se había encontrado un acuerdo general sobre la salida del Reino Unido de la UE en Bruselas.

En ausencia de una alternativa encontrada al final del período de transición, esta última evitaría temporalmente el restablecimiento de una frontera física entre las dos Irlandas manteniendo la totalidad del Reino Unido en una unión aduanera con la UE.

Brexit: el Parlamento del Reino Unido rechaza abrumadoramente el acuerdo de salida. El 29 de enero los parlamentarios británicos adoptan dos enmiendas que rechazan tanto el principio de una salida sin acuerdo como un acuerdo que incluye el respaldo. Theresa May luego anuncia que “reabrirá” las negociaciones con Bruselas para encontrar una alternativa aceptable. Las conversaciones entre el Primer Ministro y los europeos continuaron hasta el 11 de marzo. Pero al día siguiente, una votación en la Cámara de los Comunes nuevamente rechaza el acuerdo de salida por una gran mayoría.

El 13 de marzo de 2019, los parlamentarios también especifican, por segunda vez, que rechazarán una salida sin acuerdo, lo que obligará al gobierno británico a presentar un tercer escenario: el aplazamiento de la fecha Brexit, el momento de encontrar una solución.

El 14 de marzo de 2019, la Cámara de los Comunes, por lo tanto, valida una moción para que la Primera Ministro Theresa May pida a los Veintisiete en el Consejo Europeo que pospongan la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El 20 de marzo, el Primer Ministro envía una carta oficial al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, solicitando efectivamente un aplazamiento de la salida hasta el 30 de junio.

Los Veintisiete se declararon a favor del aplazamiento pero hasta el 12 de abril, la fecha límite en el Reino Unido para anunciar una participación en las elecciones europeas. Especifican que si el acuerdo de retiro se valida finalmente, el aplazamiento puede extenderse hasta el 22 de mayo, por razones técnicas.

Pero mientras el Primer Ministro todavía no parece convencer a una mayoría de parlamentarios para validar su acuerdo. La mayoría de los parlamentarios británicos rechazan nuevamente el escenario de no negociar. Otras opciones, como el establecimiento de una unión aduanera permanente entre el Reino Unido y la Unión Europea, la adhesión del Reino Unido al Espacio Económico Europeo, la organización de un segundo referéndum para presentar un acuerdo de salida para ciudadanos británicos, o la cancelación total de

Brexit si no se valida ningún acuerdo antes del 12 de abril, también se estudian, luego se rechazan.

Si bien el acuerdo de salida es finalmente una tercera vez rechazada el 29 de marzo, fecha de salida inicial del Reino Unido de la UE, una nueva ronda de votos indicativos se llevó a cabo el 1 de abril. Se trató de determinar qué alternativa al acuerdo de retiro cuenta con el respaldo de la mayoría de los diputados antes del 12 de abril, la nueva fecha Brexit propuesta por los europeos es el 21 de marzo. No hubo resultado concreto.

Al no validar el acuerdo negociado con Bruselas, los británicos deben proponer una alternativa a los Veintisiete para evitar una salida sin acuerdo el 12 de abril. De todos modos, Theresa May podría verse obligada a pedir un largo informe del Brexit, lo que, sin embargo, implicaría que el Reino Unido participe en las elecciones europeas de mayo de 2019.

¿QUÉ PROBLEMAS?

Las consecuencias políticas del Brexit para la Unión Europea son difíciles de predecir. Para algunos, la salida del Reino Unido es una catástrofe: de hecho, la Unión Europea pierde una de sus tres grandes potencias, uno de los lugares financieros más importantes del mundo, el primer socio diplomático de los Estados Unidos en Europa. que uno de los únicos Estados europeos que mantienen un ejército regular consistente.

Para otros, puede ayudar a unir a la Unión: el Reino Unido es históricamente uno de los países menos favorables para la integración europea, su salida puede alentar a otros estados a avanzar. Paralelamente a las negociaciones con el Reino Unido, los Veintisiete han comenzado a reflexionar sobre el futuro de la Unión Europea, lo que podría llevar a una serie de reformas institucionales.

Entre los temas candentes negociados se encuentra notablemente la factura por la salida de la UE. El Reino Unido debería tener que pagar unos 50.000 millones de euros al presupuesto europeo, una cantidad que corresponde a los compromisos de Londres hasta el final del ciclo presupuestario en 2020.

Las negociaciones también se refieren a la libre circulación de personas entre la Unión Europea y el Reino Unido, que desean limitar la inmigración a su territorio. El futuro estado de los europeos que se instalarán y / o trabajarán en el Reino Unido, así como los británicos que se unirán al continente europeo, queda por aclarar. La cuestión de los expatriados y los trabajadores transfronterizos actuales, por su parte, se ha resuelto parcialmente: los europeos que residen y / o ya trabajan en el Reino Unido antes del final del período de transición, al igual que los británicos que viven en la UE antes de

este plazo, debe conservar su estatus.

Este tema de la libre circulación es particularmente relevante para Irlanda, que comparte su única frontera terrestre con el Reino Unido y estaría particularmente aislada en caso de restablecimiento de los puestos de aduana entre los dos países.

Gran parte de la discusión es, además, sobre las futuras relaciones comerciales entre las dos partes. Este es un proyecto particularmente importante que definirá el nuevo marco para el comercio de bienes y servicios (incluidos los procedimientos aduaneros y las regulaciones sobre cuestiones ambientales, de salud y seguridad), mientras que casi la mitad de las exportaciones del Reino Unido están destinadas al mundo.

Inglaterra también ha visto cómo se deterioran sus relaciones con el gobierno escocés. Después de publicar un proyecto de ley sobre un nuevo referéndum de independencia el 20 de octubre de 2016, la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon anunció solemnemente en marzo de 2017 que buscaría una votación en el Parlamento escocés para celebrar una segunda votación sobre la independencia de Georgia. la provincia. Sin embargo, rechazó la decisión sobre su participación en el otoño de 2019.

Las consecuencias económicas para el Reino Unido también son impredecibles. A pesar de la caída de la libra esterlina en los meses posteriores al referéndum de junio de 2016 y la disminución del poder adquisitivo de los hogares desde entonces, la economía del Reino Unido no ha sufrido ningún daño significativo por el momento … la salida la Unión Europea aún no ha tenido lugar.

Nadie sabe dónde acudir para encontrar el camino al Brexit. Las iglesias anglicanas organizaron oraciones en todo el Reino Unido para salir del caos ya que el país está dividido casi tres años después del referéndum por el cual el 51.9% de los votantes británicos exigieron la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Bajo las nubes, la hora es un desastre. Por tercera vez, el 23 de marzo los parlamentarios rechazaron por 344 votos a 286 el acuerdo alcanzado entre los líderes de los 27 países de la UE y el primer ministro británico Theresa May. Theresa May promete renunciar a su cargo como jefe de gobierno si se adopta el texto. Su séquito estaba considerando presentar el texto a la votación de los diputados nuevamente esta semana.

Si el texto fuera aprobado, Brexit vendría el 22 de mayo. Esto abriría un período de transición hasta 2020 durante el cual Londres negociaría sus futuros vínculos con la UE.

De lo contrario, la hipótesis más probable es un Brexit sin acuerdo a partir del 12 de abril.

Después de cuarenta y seis años de interdependencia, el Reino Unido se convertiría en un país como cualquier otro, colocando al Viejo Continente en una situación impredecible, incluida la restauración de los derechos de aduana. La frontera física entre la República de Irlanda (miembro de la UE) e Irlanda del Norte (bajo la soberanía británica) podría restablecerse a riesgo de poner en tela de juicio los acuerdos de paz firmados en 1998 que pusieron fin a un conflicto irlandés.

Para evitar una salida de la UE sin un acuerdo, Theresa May también podría solicitar un nuevo aplazamiento de Brexit. Esto obligaría al Reino Unido a celebrar elecciones europeas el 26 de mayo.

En realidad, están surgiendo pocas alternativas, porque ninguna pista tiene el tiempo para reunir una mayoría en Westminster. El miércoles pasado, los parlamentarios tuvieron que decidir sobre ocho opciones (Brexit hard, Brexit con acuerdo, unión aduanera con la UE sobre el modelo noruego, etc.). Ninguna de las opciones convenció a más de la mitad de los parlamentarios. Además, Londres no tiene nada que poner en la mesa contra los europeos, que ya han programado una cumbre el 10 de abril.

Una de las dificultades proviene de la situación de la formación de Theresa May. El Partido Conservador está fragmentado entre los partidarios de una partida no coordinada, los que rechazan el Brexit y los que apoyan el acuerdo alcanzado con los Veintisiete. El ministro de Justicia, David Gauke, invitó a los parlamentarios a aceptar una voz media, el “Dulce Brexit”. Es decir, el mantenimiento en una unión aduanera. Esta solución tal vez no tenga la aprobación de Westminster esta semana. Todo depende de los nacionalistas escoceses que se abstuvieron en una opción de este tipo en nombre de mantener en la UE.

Por su parte, el Partido Laborista, que ya había presentado una moción de desconfianza contra Theresa May en enero, exige su renuncia. Para Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, “este acuerdo debe cambiar”. Según los sindicatos, el acuerdo negociado por Theresa May es peligroso para los trabajadores británicos. Algunas empresas ya se están trasladando a la UE. Como seguidor del libre comercio, el ejecutivo ya anunció una reducción del arancel del 0% en ciertos sectores, exponiendo a los trabajadores al dumping social. Sin embargo, sobre todo, los empleados corren el riesgo de perder sus

derechos, ya que la legislación británica a menudo se encuentra por debajo de los estándares de Bruselas, que apenas son protectores. “El gobierno ya ha dejado a los sindicatos fuera de las negociaciones de Brexit y los acuerdos comerciales”, dijo Rosa Crawford, analista política de la confederación TUC. Más que nunca, en este período turbulento, los empleados británicos necesitan un gobierno que defienda sus intereses.

Por ahora se dobla pero no se rompe… Hoy, la primera semana de abril, la primera ministra británica, Theresa May propone un aplazamiento hasta el 30 de junio. Un breve período de tiempo mientras que, en estas condiciones, el Reino Unido estaría obligado a enviar representantes electos al Parlamento Europeo. En una carta a Donald Tusk, dijo que “la política de su gobierno siempre ha sido y sigue siendo abandonar la Unión Europea de manera ordenada y sin demoras injustificadas».

El presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, dijo que estaba a favor de un “informe flexible” de Brexit en 12 meses. Una propuesta que, de ser aceptada por los 27 líderes europeos, dejaría la UE tan pronto como Londres ratifique el acuerdo de retirada negociado entre Bruselas y Theresa May.

En el Reino Unido, el gobierno conservador y la oposición laborista están discutiendo cómo evitar una salida de la UE sin un acuerdo el 12 de abril. No se ha llegado aún a una solución.

Estas negociaciones aparecen así como el último intento de evitar un “no acuerdo», muy temido por los círculos económicos británicos, mientras que el acuerdo de divorcio firmado por Theresa May con Bruselas ya ha sido rechazado tres veces por la Cámara de los Comunes.

Para cerrar todos estas informaciones y comprender un poco mas lo que sucede, hagamos algunas conclusiones que aqui en Europa no se hacen porque todo es «negocio»….

1. Inglaterra no se siente europea, se siente « sola » y con los EEUU de hermanos.

2. Menos énfasis en el euro. Uno de los principales temores de Londres es el

establecimiento de una Europa zona euro. El Reino Unido no quiere renunciar a la libra esterlina.

3. Más liberalismo. David Cameron recordó la importancia del mercado único y solicitó su extensión a los bienes y servicios. También pidió un relajamiento de las regulaciones impuestas por Bruselas, así como la proliferación de asociaciones comerciales con los principales mercados del planeta, incluidos Estados Unidos, Japón o el sudeste asiático.

4. Menos federalismo. El fin de la obligación de evolución de la Unión Europea hacia un mayor federalismo.

5. Limitación de los derechos de los inmigrantes europeos, especialmente en el área de las prestaciones sociales.

En las próximas semanas veremos que sucede… si gana Trump o la antigua Europa continental.