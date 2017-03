Existe un derecho constitucional a filmar el accionar de la Policía

(Por Lucas Arrimada/Profesor Derecho UBA/ La Izquierda Diario) El Derecho frente a los abusos y la violencia policial. En tiempos en los que se observan detenciones ilegales, arbitrariedad y un uso selectivo de las fuerzas represivas hacia la juventud, las mujeres, los pobres y otros grupos con reclamos de derechos legítimos y reconocidos por la Constitución, debemos recordar que existen garantías constitucionales que protegen a todas las personas ante la violencia institucional. No hay obligación constitucional de llevar DNI en la vía pública (Art. 19 Segunda Parte). Tampoco hay derecho de los funcionarios policiales a demorar a las personas por falta de DNI (Art. 18 y tratados de DD. HH.). Eso es un ejercicio abusivo de la función policial, cuyo deber es respetar y proteger, no perseguir selectivamente a ciertos grupos. La Policía solamente puede detener a las personas en contextos excepcionales y de procedimientos judiciales o delitos en curso (in fraganti).