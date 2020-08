A 89 días de huelga de hambre la lucha sigue

(Por Bárbara Taboada/APL) La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó este jueves el recurso de amparo presentado por la Defensoría Regional de La Araucanía en representación del machi Celestino Córdova. Recordemos que la autoridad ancestral de la nación mapuche junto a 26 presos políticos mapuche en cárcel de Angol, Lebu y Temuco, piden la modificación de la medida cautelar producto de la emergencia del COVID-19 y el respeto al convenio 169 de la OIT. Celestino Córdova lleva 89 días de huelga de hambre, la cual inició el pasado 4 de mayo para exigir el cumplimiento de su condena dentro de los territorios de su comunidad. No pide privilegios, sino el cumplimiento del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que afirma que «deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento para miembros de pueblos originarios».

En estos momentos hay 5 tomas de municipalidades en Ngulumapu (Chile): Collipulli, Victoria, Traiguen, Curcautín y Ercilla; como así también diversas marchas a ambos lados de la cordillera, exigiendo el respeto a los derechos de una nación que no permitirá la perpetuidad del genocidio.

Ante la resolución de la Corte de Apelación de Temuco, Familia, Amigos y red de Apoyo al Machi Celestino Córdoba comunican:

A la opinión pública nacional e internacional, a nuestro pueblo nación mapuche, a nuestras autoridades tradicionales mapuche, al pueblo no mapuche que resiste y lucha, a todos los pueblos originarios del mundo comunicamos lo siguiente:

La situación de salud que hoy en día está afectando a nuestro machi es de extrema gravedad ya que tiene comprometido su cuerpo físico y por ende, corre riesgo su vida. Esta situación nos preocupa de sobremanera ya que luego de más de 7 años de estar privado de libertad y con una condena de 18 años de cárcel sin ninguna prueba, lo único que se ha logrado es que nuestra autoridad ancestral se deteriore cada día más.

Nuestro machi Celestino requiere con urgencia pisar tierra, estar en su Rewe , a su sitio ceremonial, para así poder ser fortalecido en su espíritu, situación que está estipulada en el convenio 169 de la OIT y que no ha sido respetado por el Estado de Chile. Ya lleva 88 días de huelga de hambre líquida, a perdido 25 kilos y comienza a sentir muchas más complicaciones en su salud física que incluye convulsiones, mareos, vómitos, dolores musculares en todo el cuerpo, cansancio físico y mental, gastritis, fuertes cefaleas, tensión muscular, a pesar de ello, no abandonara la Huelga de Hambre.

Frente a las resoluciones emitidas por la Corte de Apelaciones de Temuco respecto a la alimentación forzada, queremos recordar que existen tratados internacionales suscritos tanto por el Colegio Médico como por el Estado Chileno, ahí tenemos el Convenio de Malta y de Tokio, entre otros. Por lo tanto, de aplicarse esta resolución estarían incurriendo en tortura.

Nos parece inaceptable que aún ninguna organización de Derechos Humanos o similar se halla pronunciado respecto de esta resolución, por lo que los emplazamos a pronunciarse públicamente acerca de esto, el machi Celestino se vio obligado a la huelga de hambre no por voluntad propia si no porque el estado no estaba garantizando sus derechos culturales y especialmente su espiritualidad como machi al interior de la cárcel .

Por otro lado, queremos comunicar que hoy se dio a conocer el fallo judicial respecto a la salida al rewe de nuestra autoridad ancestral y nuevamente el Poder Judicial se perdió la oportunidad histórica de marcar un precedente respecto a la aplicación del Convenio 169 de la OIT.

Respecto a la solitud de medida cautelar presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ésta fue rechazada sin exponer los fundamentos de dicha decisión pesé a que la situación del machi y sus demandas fueron conocidas por este organismo durante la visita InLoco realizada en enero de este año.

Por último, debemos comunicar que nuestra lamngen Luisa Marilaf, esposa del Machi Celestino, se realizó por segunda vez el examen de COVID19 y que está vez salió negativo por lo que no se descarta tomar acciones judiciales al respecto para todos los responsables del escrutinio público a la cual fue sometida nuestra lamngen, pero por sobre todo queremos denunciar que producto de esta situación nuestra autoridad ancestral Machi Celestino Córdova quedó absolutamente aislado, por lo que no se descarta una maniobra maliciosa del gobierno.

Hacemos un amplio y fuerte llamado a todo nuestro pueblo nación mapuche y no mapuche a no bajar la guardia ni la intensidad de las movilizaciones y por el contrario a intensificar nuestra lucha y que queden atentos a todo lo que pueda ocurrir y que requiera movilizarse.

Libertad a todos los presos políticos mapuche!!

Por la Vida, la Dignidad, Respeto y Libertad del Machi Celestino, de vuelta a su rehue!! Fuera forestales, empresas extractivistas de territorio mapuche!!

Familia, Amigos y red de Apoyo al Machi Celestino Córdoba

Jueves 30 de julio 2020