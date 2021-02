«Impulsemos la búsqueda de Lichita»

(APL) «No hay noticias buenas, tengo esperanzas si consigo agua y resisto, seguro que un día me encontrarán, estoy preocupada por ellas ojalá estén bien mi hermanita y mi prima, tía fue ayer a buscarlas pero todavía no regresa, espero que esté bien, eres mi razón de vivir mamá». Este texto es del Diario de Lichita hallado en el lugar donde estaba la adolescente, en el monte paraguayo, luego del ataque y ejecución de Lilian y María Villalba, sus primas de 11 años, por la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay. Otro indicio de su secuestro por la FCT. ¿Quién se iría del lugar dejando su diario personal? Su mamá, Carmen Villalba, presa en cárcel del Buen Pastor llama a intensificar los esfuerzos por la Aparición con vida de su hija, Carmen Elizabeth «Lichita» Villalba. «Compañeras y compañeros, en estos momentos tan difíciles donde todos los dolores convergen y me sugiere un sola pregunta, ¿Dónde está Lichita? Hoy nadie responde, sólo el rápido crujir del viento que indiferente me roza. Pero la inclaudicable militancia puede buscarla, puede hallarla. Lichita es una niña, no la dejemos solita, ayúdenme a buscarla», es el llamado de Carmen..

A la vez, la compañera informa que este martes «nos reunimos a las 16 hs, por zoom, con Norita Cortiñas y Pablo Pimentel, para un simposio urgente en Paraguay. Todos y todas están invitados».

Finalmente, Carmen concluye su llamado con un «arranquemos a Lichita de ese oscuro silencio que corroe y comprime. Estoy presa, pero eso no apaga mi irrenunciable decisión de buscar a mi Lichita, sé que me espera en algún lugar».

Carmen Villalba- Prisionera Comunista.