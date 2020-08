Tras 103 días en huelga de hambre Celestino Córdova inicia huelga seca

(Por Bárbara Taboada/APL) “Les habla Machi Celestino Córdova autoridad espiritual mapuche. Debo entregarles mi último mensaje a solo horas de iniciar la huelga seca, como una forma de lograr mi descanso físico en ésta tierra, pero también siendo consciente que mi vida continuará reiniciando en la otra dimensión de la existencia de las vidas en el universo.” A 103 días del inicio de la cuarta huelga de hambre que asume el Machi Celestino Córdova en defensa del reconocimiento de los derechos del pueblo Nación mapuche y la aplicación del convenio 169 de la OIT, hoy anuncia el inicio de su huelga seca, como último medida posible. Este jueves, la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo a través del cual la defensa de nuestro machi buscaba que éste pudiese cumplir los próximos seis meses de su condena en su territorio; así mismo, en un gesto de profunda humildad, nuestra autoridad espiritual le brindó 24 hs al estado chileno para que medite y comprenda que tiene la posibilidad de actuar dignamente y otorgar lo que es justo a todos los pueblos originarios: la aplicación del convenio 169 de la OIT; y por tanto acoger la demanda de una autoridad de la nación mapuche y de los 26 weychafe (luchadores) presos políticos mapuche, la cual responde a respetar el derecho legitimo de vida, el cual está consagrado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas. (Resto del la nota con video de la palabras del machi, en el link de más abajo)

El racismo que se vive en Ngulumapu (Chile) sobre la nación mapuche esta acrecentando.

Por diversos puntos del territorio hay marchas y concentraciones apoyando la libertad de los presos políticos mapuche; pero la represión y la tortura son moneda corriente, y solo así responde. El estado esta cegado y las autoridades no resuelven más que con violencia.

POR TANTO EL MACHI EXPRESA:

“Debo recordarles a toda la sociedad y los estados y los gobernantes de todo el mundo, que si los gobernantes pudieran ser realmente mandatados en el mundo espiritual, y no bajo la elección terrenal, habría suficiente sabiduría sobrenatural para resolver distintos asuntos sociales .

Pero como aquel gobernante no tiene suficiente sabiduría en resolver los distintos conflictos sociales por no estar a la altura, finalmente me matará.

Pero lo más importante, es tener presente que mi vida o mi muerte, depende de mi pueblo Nación Mapuche y no Mapuche en resistencia; en la que no me cabe ninguna duda que responderán duramente y firmemente por nuestra creencia espiritual mapuche, por la libertad de todos los presos políticos mapuche y no mapuche, por los derechos y dignidad del pueblo Nación Mapuche, por la devolución de nuestro territorio ancestral.”

Para concluir con absoluta dignidad, nuestro machi agradece el apoyo y expresa: “Por los antiguos y recientes caídos en manos del estado chileno, estoy dispuesto a dar la vida. Chaltumay, muchas gracias.”