Rüf Zugün: Carta a lo humano

(Educadores Interculturales de Puelmapu) Desde Rüf Zugün, programa on line mapuche emitido todos los viernes a las 20hs Facebook live), se hace un llamado a la reflexión humana ante la militarización del territorio mapuche. Octubre de 2021: A las personas conscientes de la melli witran mapu y del mundo: Ante el decreto firmado por Sebastián Piñera este martes 12 de octubre de 2021, el cual establece “Estado de emergencia en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín”, los abajo firmantes expresamos nuestro más enérgico rechazo a esta eliminación del “estado de derecho” para el territorio Mapuche ocupado militarmente por el ejército chileno.

Consideramos que esta medida, constituye un alevoso “golpe de estado” encubierto, como amenaza directa a los lof en resistencia, sumado a un contexto global de “dictadura sanitaria pandemica”, donde sin debida e informada consulta, se nos ha impuesto un autoritario y dictatorial “protocolo covid19” que no permite la intervención de nuestras propias autoridades sanitarias territoriales, que puedan ejercer libremente la AUTONOMIA SANITARIA. Ante los acuerdos de la OIT-ONU, los estados firmantes, están comprometidos a respetar a la diversidad de comunidad originaria que mantienen sus prácticas propias para la atención, seguimiento, desarrollo y atención del fenómeno, salud/enfermedad.

Por tanto, mayor es la obligación y no intervención de los Estados que han adherido sus constituciones al Convenio 169 sobre los derechos de los Pueblos originarios, el cual se mantiene vigente tanto en Chile como en Argentina.

Consideramos:

a)_ Que el contexto global, no ayuda en lo más mínimo a suponer que se esté respetando los derechos y garantías de las vapuleadas repúblicas periféricas y semicoloniales, en este caso argentina/chilena; la “pandemia” ha transformado a todo el planeta en un único laboratorio dominado por un puñado de supertransnacionales que determinan qué derechos y qué libertades serán suprimidas, más allá de los siglos de acuerdos y reglamentaciones convenidas entre naciones soberanas.

b)_ Con el propagandístico y mediático cuento chino de un “virus letal”, se suprimen los derechos fundamentales, los derechos humanos en su totalidad y las naciones originarias, sufren una doble opresión, la sanitaria global y la discriminación racial. Se obliga a eliminar convenios y conquistas, que desde ya eran insuficientes.

c)_ A diferencia de los países metrópolis imperiales, la repúblicas periféricas y semicoloniales argentino/chilena, han visto y aprovechado la “pandemia”, para mutar sus endebles democracias en verdaderas dictaduras políticas, volcando todas sus fuerzas represivas a las calles. Esto lo sufrimos en Puelmapu/Argentina y exacerbadamente lo ejecuta el genocida régimen de Sebastián Piñera, que en burda y porfiada dictadura, no ha sido destituido ni denunciado por la comunidad internacional y mucho menos sancionado por sus reiterados crímenes de “lesa humanidad”, muchos de ellos televisados durante el 2019.

d)_ El silencio de la comunidad internacional, ha servido como una catapulta de impunidad, para que el sanguinario presidente de facto, reedite aquí en el cono sur, una violenta política de persecución racial sobre las comunidades en lucha al mejor estilo del “Apartheid” sudafricano o la beligerante política de exterminio físico del pueblo Palestino a manos del estado sionista de Israel.

e)_ Entendemos de extrema gravedad la política discriminatoria del régimen chileno. El abusivo “Estado de sitio” y la emergencia del ya militarizado territorio Mapuche sostiene una extensa cadena de responsables y cómplices de esta avanzada fascista en la región. A medida que transcurren las horas de este régimen criminal, se acrecienta la vulnerabilidad bajo la ocupación militar y se aceleran las posibilidades de nuevas víctimas mapuche a manos del sanguinario.

Por tanto: Exigimos a los organismos y observadores de Derechos Humanos solicitar a los países que integren, el inmediato boicot económico y ruptura de relaciones diplomáticas con este régimen terrorista genocida que busca la desaparición de la nación mapuche y la criminalización de sus autoridades.

Así mismo solicitamos la inmediata desmilitarización del territorio, la libertad de todos los presos políticos mapuche y en particular observación el caso del machi Celestino Córdova y los longko de los sectores en conflicto.

El objetivo de este decreto es dar continuidad al despojo y la masacre promovida por el proyecto genocida que se inició en 1492 en nuestro continente, y que aún busca convertirnos en materia prima de saqueo; confinando la zona para barrer a las comunidades y hacer entrega de tierras a las transnacionales y sectores empresariales activos en el territorio, como se pactó previamente en el Foro Económico Mundial

El decreto firmado por Piñera otorga libertad absoluta del poder a las FFFAA para que aniquilen a quienes se opongan al plan global; por tanto, las comunidades en resistencia que no se alinean con las políticas corruptas de la institucionalidad chilena no pelean solo contra un Estado Americano, sino que cuidan el territorio de las corporaciones extractivistas que contaminan toda forma de vida y sustentabilidad certera milenaria.

Como ya lo expresamos, esta lógica de Apartheid se da en un contexto de dictadura global sanitaria, el cual viola todos los derechos de las naciones pre existentes comprendidos en el convenio 169 de la OIT; manteniendo a la nación mapuche sitiada a ambos lados de la cordillera y en peligro ante el terrorismo de estado y la creación mediática del “enemigo interno”.

Invitamos a sostener una mirada global sobre la situación, para comprender que esta militarización se profundiza con el inicio de la dictadura sanitaria, la cual impone como verdad la existencia de un virus, del cual no hay pruebas biológicas.

Así mismo se exige la inoculación de una “vacuna” experimental a personas sanas, como única opción de realidad saludable y vital; otorgando impunidad a los laboratorios ante las consecuencias visibles y las que se presentarán a futuro. Señalamos también que se somete caprichosamente a este tratamiento con “vacunas” a niñxs, jóvenes y adultos sin exponer las consecuencias ni brindar consentimiento informado de sus componentes, ya que los estados han firmado y pactado confidencialidad y exclusión de cargos ante el negocio farmacéutico.

El “virus” que pone al mundo de rodillas no ha sido secuenciado ni purificado en ningún lugar del mundo. Desde hace siglos denunciamos que la enfermedad es producto del desequilibrio producido por la depredación humana, por la aprobación de agrotóxicos, alimentos transgénicos, fumigaciones, fracking; y por sobre todo nos preocupa la instalación silenciosa y a traición que se hizo de antenas 5g, las cuales inundan los territorios irradiando con tecnología militar de ataque por microondas a todo el IFTROFILMOGUEN, a todo lo que existe no solo al che, no solo a lo humano. Esto se produce sin haber sido consultados previamente, pues tales implicancias a la salud son irreparables.

Educadores Interculturales de Puelmapu