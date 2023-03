Hoy como ayer: 24 de marzo, marchamos por Memoria Verdad Y Justicia!

Este 24 de Marzo, a 47 años del golpe genocida, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocamos al pueblo a desbordar una vez más la Plaza de Mayo para repudiar a la dictadura asesina y para recordar a las y los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos con sus banderas de lucha. Marchamos en forma independiente del Estado, contra la impunidad de ayer y hoy, y contra el ajuste y la criminalización de las luchas sociales por parte del Estado, sus gobiernos y el FMI.

NO OLVIDAMOS NO PERDONAMOS NO NOS RECONCILIAMOS !

SON 30.000 ! FUE GENOCIDIO !

APERTURA DE LOS ARCHIVOS DESDE 1974 a 1983 YA !

DONDE ESTÁN L@S NIET@S NACID@S EN CAUTIVERIO?

24M: el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia marcha a Plaza de Mayo

12 hs, de Congreso a Plaza de Mayo

* ¡30.000, presentes!

* No al ajuste y la represión de los gobiernos y el FMI

* Basta de criminalizar las luchas