11 de Octubre, último día de libertad – 1492-2021-Vivimos porque Resistimos

(Por Bárbara Taboada/APL) Mientras el genocidio avanza en múltiples formas en todo el continente,en el sur del Puelmapu la comunidad mapuche Quemquentreu de Río Negro, ya lleva 15 días sitiada sin permiso siquiera para el ingreso de alimentos y abrigo, por orden del Juez Calcagno y de la fiscal Cendón. Nuestrxs lamngen (hnxs) resisten por el reconocimiento de sus derechos y vida digna. Al mismo tiempo, en el norte, las comunidades de Jujuy y Salta luchan para que sus territorios no sean entregados a extranjeros como zona de sacrificio. La explotación de litio allí, garantiza el traspaso a las “energías renovables”, como una de las 17 consignas de la agenda 2030 que se busca imponer en el continente desde el Foro Económico Mundial de Davos. Pero de estos temas no se nos permite hablar.(Fotos: Red de Difusión Mapuche-PuelMapu)

Somos “Pueblos Originarios” y parecería que no tenemos permiso para abordarciertas temáticas…el 12 de octubre la efeméride solicita (aquí y en el mundo) que hablemos de nuestra historia en pasado, de modo anecdótico y festivo, para que el colonialismo sostenido no sea juzgado ni se evidencie en la actualidad. Para que la historia pueda ser asumida como una etapa superada y desconectada de lo cotidiano.

En esta fecha nos piden que dancemos para dar color a la ficción creada hace 529 años. Que cantemos sonrientes nuestros dolores, que disfracemos el racismo arraigado con el fin de que nada delate el ilusorio“respeto a la diversidad” en las escuelas y mentes sarmientistas.



Nos buscan este día de octubre para que hablemos nuestras lenguasy dibujemos con colores el paisaje, aquello que durante 364 días al año buscan exterminar. Nos quieren para que seamos serviles a habitar espacios institucionales en donde se consolide una imagenfantasiosa de fraternidad…porque hoy “la patria” necesita sacar fotos, divertirse, ser “inclusiva”“multi” y “pluri”… en consecuencia, hacer valer su “evolutivo”origen impostado y neodivergente.

Es triste, pero este 12 de octubre, algunxs “indixs adiestradxs” se sentirán valoradxs y danzarán para el patrón con su mejor atuendo, apostando a agachar la cabeza, acomodarse el bozal, aceptar vacunas forzadas para el libre tránsito – pronta extincióny soñar la concreción de proyectos pluriculturales traidores, y nuevas constituciones gestionadas desde la mesa central de la ONU; en post de obtener así mejores tratos a costa del sometimiento y venta de sus propios hermanxs.

Luego, como piezas de museo, se los guardará hasta lanueva exhibición y uso.





El 11 de octubre de 1492, fue el último día de libertad para los pueblos originarios a nivel continental; por nuestros kuificheyem (ancestrxs)hoy reivindicamos y declaramos nuestra existencia con coherencia y en urgente libertad:¡NO SOMOS SUS INDIOS, NO SOMOS SUS PUEBLOS ORIGINARIOS! ¡NUESTROS CUERPOS TERRITORIOS NO SON ZONA DE SACRIFICIO! ¡PETÜ MONGELEIÑ!

AMÉRICA IMPUESTA

Durante 529 años, se nos ha impuesto a fuerza de muerte, una América perversa sobre nuestros macro-mundos-cuerpos territoriales.

Se buscó adoctrinar bajo una cultura hegemónica depredadora, la cual conduce intrínsecamente a la desterritorializacion de la vida, a la conversión correctiva neuromodulada: cuerpos serviles estériles, mentes amnésicas, suicidas y/o asesinas son los verdaderos frutos transgénicos de este sistema alienante; el cual se reproduce antinatura, en los sagrados parámetros de aquellos padres coloniales y protopatriotas americanos, que hasta hoy día venden a su madre, violan a sus hermanas y contaminan el alimento de sus hijxs por servir a un Dios que nada lo ve y todo lo pervierte a cambio de poder y dinero.

NUEVO ORDEN MUNDIAL DE 1492 A 2021

Desde la llegada del winka (depredador) al Wallmapu, Tawantinsuyu, Abya Yala, Anahuacse buscó la destrucción de la naturaleza y nuestra desaparición o conversión.

La guerra que vivieron nuestros mayores, jamás cesó; solo evolucionaron las tecnologías; los modos, para tenernos confundidxs y separadxs.

En estas latitudes comprendemos que nuestro enemigo no es solo el Estado, hoy día licuado; sino las corporaciones que vienen por todo.

Hace 5 siglos en la América Impuesta se instaló un orden mundial que impuso leyes sobre nuestros mundos coexistentes. Nunca hubo conquista y descubrimiento, siempre imposición: de lengua, de creencias, de vida, de saberes, de cultura, de valores, de dolor; es por eso que hoy se nos hace sencillo develar las imposiciones foráneas y alertar ante las nuevas ficciones telegestadas.

En estos momentos la situación global instala un nuevo orden, una nueva ficción. Una guerra invisible globlal, que implica asumir como cierto que hay un virus mortal letal, aunque más de 90 instituciones en todo el mundo (https://www.fluoridefreepeel.ca/fois-reveal-that-health-science-institutions-around-the-world-have-no-record-of-sars-cov-2-isolation-purification/) admitan no tener el supuesto virus sars cov 2 aislado ni secuenciado más que en un software de computadora.

Debemos creer SIN PRUEBAS que a pesar de que no haya presencia biológica certera del virus, tendremos que someternos nuevamente a normas ilógicas, sostenidas por el miedo.

Claro que las personas mueren, pero no por el virus: nos están intoxicando y sus protocolos solo accionan mala práxis. https://agenciaparalalibertad.org/llamado-a-tratar-a-los-no-vacunadxs-como-ratas

Algo similar nos condenaba hace 529 años, cuando imponían que debíamos convertirnos al cristianismo, servir a un reino, CREER SIN PRUEBAS Y VALIDAR SUS MIEDOS, porque de lo contrario un Dios todopoderoso nos condenaría al sufrimiento eterno, por el solo hecho de ser diferentes.

Aún hoy argumentan los winkas que nos “salvaron de nuestras formas pecaminosas y salvajes”… con ese argumento justifican el saqueo, la esclavitud y la aniquilación de casi todo un continente.

Hoy nos dicen que la “salvación” solo la obtendremos a partir de acatar nuevamente protocolos absurdos basados en su sistema de CREENCIAS e instituciones saqueadoras: la Iglesia, la OMS, Bill Gates.. los Rothschild, el “capitalismo inclusivo” y lxs tantos “guardianes verdes con agenda globalista 2030” que nos hablan de energías renovables y amenazan con falsos cambios climáticos para legitimar el paso de hidrocarburos al litio. Continuar haciendo sus negocios y seguir sacrificando nuestras tierras y futuro en post de la cuarta revolución industrial será el fin a alcanzar; potenciando la transhumanidad y fomentando el miedo a la naturaleza, a los cambios meteorológicos que ellos mismos generan con chemtrails y armas psicotrónicas (HAARP, SURA, etc) para manipular la realidad ambiental.https://www.nobbot.com/futuro/lluvias-artificiales/

COLONIZAN LA TIERRA, LOS CUERPOS Y EL COSMOS

El proyecto “Starlink” de Elon Musk, está enviando satélites desde enero del 2020, con un permiso otorgado de 50.000 unidades y millones de antenas terrestres, para enriquecerse en el negocio de la “Big data”. Así mismo Facebook, Google y Amazon también enviarán los propios. ¡Están irradiando el planeta sin medir consecuencias!, “cocinándonos dentro de un microondas”. No hubo consulta social previa para intervenir la malla eléctrica total de la tierra. La OMS y la ONU dieron el visto bueno para que nos destruyan el sistema inmunológico total (humano, vegetal, animal, etc).

Nos enferman con alimentos y semillas transgénicas (EN 2020 Argentina se convirtió en el primer país en autorizar trigo transgénico), nos vigilan por medio dedrones, teléfonos, tecnologías deshumanizadas; y así mismo a nivel material nos quitan el territorio, el agua, la luz de las estrellas, los derechos fundamentales y las posibilidades de autoabastecimiento.

Nuestras autoridades espirituales siguen siendo amenazadas, perseguidas y criminalizadas, a la manera de “caza de brujas”, porque la inquisición nunca cesó, porque el plan siempre fue el mismo: Depredar y convertirnos en recursos sin alma, sin género, sin identidad, sin espíritu… vaciarnos, para deshumanizarnos, moldearnos e identificarnos con “código de barra” como mercadería de consumo perecible.

El machi Celestino Córdova, autoridad ancestral espiritual del pueblo nación mapuche lleva 8 años cautivo del Estado Chileno, condenado a 18 años lejos de su rewe (sitio ceremonial), la machi Betiana en el Puelmapu es constantemente acosada y ninguneada por el estado Argentino. Hace días atrás, la casa de su madre, María Nahuel, fue incendiada con saña y los medios cómplices silencian las agresiones.

A la nación mapuche, como a las 36 naciones originarias actualmente presentes en “la Argentina” no se la respeta, ni se las reconoce.

Las comunidades vienen sufriendo violencia y constantes pedidos de desalojo, a causa de los terratenientes provinciales y negocios con grupos empresariales extranjeros a ser en el sur: Emiratos Árabes, Grupo Roemmers (empresarios de laboratorios químicos y farmacéuticas), Zorreguieta (princesa de Holanda, hija de un militar de la última dictadura cívico militar), el Grupo Benneton, el Grupo Lewis , que anhelan el control total de la región para sus negocios inmobiliarios y turísticos contra la naturaleza; y por sobre todo aplican un claro interés en apropiarse de las nacientes de agua de la zona.

En este marco de hostigamiento, desde hace 15 días la comunidad Lof Quemquentreu, en Cuesta del Ternero, se encuentra militarizada. Por orden del juez Calcagno, y de la fiscal Celdón, bajo la directiva política racista de la gobernadora Arabela Carreras, se prohíbe el ingreso de alimentos y abrigo a quienes resisten en el territorio. En el marco de acción de desalojo, la policía de Río Negro ha reprimido a niñxs con la misma crueldad que en las campañas de Roca se los vendía como servidumbre.

¿Qué diversidad celebran entonces si les desalojos continúan? ¿Qué diversidad asuman entonces si aniquilan la vida en todos sus órdenes? NO SEAN HIPOCRITAS! USTEDES SIGUEN CELEBRANDO LA HISPANIDAD; EL DESPOJO Y LA CRUELDAD

Queman nuestros bosques nativos, montes, pastizales y cultivos arrasando con la fauna y flora autóctona, con los ngen (fuerzas-dueños espirituales) de cada sitio.

Explotan nuestros mares, lagos y cerros ¿Quién les dio el derecho sobre la vida, por qué creen tenerlo?

”inchiñ may ta elgeyiñ” Fuimos dejados aquí dicen nuestros kimche (sabixs), y no fue al azar, fue para defender el territorio, y el primero es el de nuestro cuerpo.

¿Por qué tenemos que aceptar no poder elegir de qué modo caminar por nuestro territorio y sanar lo que haga falta con nuestro lawen (medicinas/ hierbas naturales)? ¿Acaso no tenemos derechos?

Estamos siendo fumigadxs, rociadxs por aviones y no sabemos con qué o para qué uso… Los alimentos son envenenados con pesticidas, el agua y los ríos están contaminados y el extractivismo que aniquila las montañas, valles y mares ahora no es solo en el suelo, sino en toda la malla eléctrica de la tierra: va más allá de lo posible de pensar:¡Están instalando una guerra contra lo humano, contra la naturaleza!

Para quienes pertenecemos a naciones originarias nos es sencillo entender que siempre buscaron secuestrar nuestra identidad humana, para que adoptemos la epistemología depredadora foránea y pensemos con lógica ajena: Fuimos adoctrinadxs en sus colegios para defender los intereses del patrón, y asumirlos como verdad inalterable, aunque esto mismo implique nuestro sufrimiento.

Desde las instituciones en cada escuela, en cada sitio, buscaron instalarnos a modo de “chip”, un elemento tácito neutralizador educativo y religioso; una educación gestada en el racismo, la culpa, el pecado, etc.. Su objetivo siempre fue el mismo: entrar a nuestra mente-espíritu y corromper, para que seamos siervos de este sistema y sus necesidades; para aniquilarnos desde adentro y hacia afuera. Se nos educó para sentir que somos incapaces de asumir el derecho de pensarnos desde la raíz y sabernos libres

NEURODERECHOS Y 5G:

En el Ngulumapu, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, declaró sin tapujos que van a instalar el 5g en el territorio, y expuso que con esta tecnología de avanzada se iba a poder controlar el pensamiento de la gente.https://www.youtube.com/watch?v=2bVp8idIdQE

Se iba a poder “insertar pensamientos y emociones, desde una central que conecta a computadoras, teléfonos y la mente de las personas”. La asamblea constituyente no se opuso.

Suena a ciencia ficción, pero tristemente no lo es… en Chile se consagra la primer “Ley de Neuroderechos”. Es la primera Ley que habla sobre la necesaria protección de nuestra identidad cerebral ante la “cuarta revolución industrial”https://www.elobservador.com.uy/nota/chile-a-un-paso-de-aprobar-la-primera-ley-de-neuroderechos–2021428142425?fbclid=IwAR3ENEoW9LEtircQ4QEQCSAkXiMQ394qexVhIy6WJIY9kmkOYNlPMKpBmyQ

La dictadura sanitaria/tecnológica apunta a extirparnos de nuestra propia esencia, no hay sitio para la naturaleza espiritual humana. Esta es la evolución y el progreso que han traído, pero no es nuevo. La invasión que se inicia y reinicia con cada revolución tecnológica, eleva en forma voraz la depredación del territorio tomando también a nuestros cuerpos como objetos de mercancía

Nuestro continente fue un gran laboratorio de ensayo. Hoy es el planeta que vive bajo el signo de ser una zona de sacrificio.

11 DE OCTUBRE DE 2021 NO ES UNA CONMEMORACIÓN MAS….

Somos Mapuche, gente de la tierra y sus espacios. No luchamos por una ideología, defendemos nuestro territorio cuerpo, nuestra forma de vida humana y en equilibrio con el universo. Nuestro heroico pueblo existe por que RESISTE, no seremos experimento de las corporaciones, ni sacrificadxs como borregos para aumentar las ganancias del extractivismo.



No necesitamos que un puñado de morbosas familias del poder y su santidad papal en Roma nos vengan a dictaminar como habitar la tierra, como “ser sustentables”. No necesitamos que un grupo de niñxs y jóvenes manipulados por corrientes livianas “artivistas” nos carguen la culpabilidad del “cambio climático”; lo que si necesitamos es que se vean así mismxs y sepan que desde hace 529 años venimos defendiendo la tierra y no buscamos salir en las revistas, SOLO QUEREMOS VIVIR Y QUE NOS QUITEN LAS MANOS DE ENCIMA.

Ni el Papa, ni los Rotchild ni los poderosos del mundo, ni mucho menos el estado busca nuestra supervivencia. Ellos son el virus.





Inchiw mapuche ngen, nacimos para algo más que ser comida y materia de los captores; por esto convocamos a la reflexión por el derecho a seguir naciendo, viviendo y moviéndonos libremente por nuestra tierra de forma humana.

Este 11 de octubre levantamos como grito de vida:

M I C U E R P O T E R R I T O R I O N O E S Z O N A D E S A C R I F I C I O !!!

¿Cuánto vale tu libertad?

A 529 años de la imposición de la crueldad: kiñe rakizuam

Libertad a todos lxs presxs políticxs originarixs cautivxs por la defensa del territorio

Memoria y dignidad a todas lxs weychafe que nos fortalecen a cada paso

Wallmapu, Anahuac, Abya yala, Tawuantinsuyu Libre

Tripapetu winka wallmapu mew

Jallalla hnxs, Marichiweu!!!